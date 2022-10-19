Антананариву, 19 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Мадагаскара Ричард Рандриамандрато был отправлен в отставку со своего поста президентом страны из-за того, что на Генеральной ассамблеи ООН проголосовал за осуждение воссоединения России с ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областями, сообщает Reuters.

Commons.wikimedia.org Флаг Мадагаскара

Голосование проходило 12 октября. За осуждение проголосовали 143 страны-члена из 193. Воздержались при голосовании 35 стран. Против резолюции проголосовали Россия, Беларусь, Северная Корея, Сирия и Никарагуа.

Два высокопоставленных чиновника в офисе президента Андрея Раджоэлины сообщили агентству Reuters, что министр Ричард Рандриамандрато был уволен за то, что был одним из тех, кто проголосовал в поддержку.

До прошлой недели Мадагаскар всегда воздерживался при различных голосованиях по резолюциям, связанным с кризисом на территории бывшей УССР. Власти указывали на нейтралитет и неприсоединении по этому вопросу.