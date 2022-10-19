Москва, 19 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Российский рынок жилья продолжает реагировать на снижение покупательной способности населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал данные ЦИАН о 20-процентном падении спроса на жилье.

image4you Жилье

«В этом плане инвестиции в недвижимость перестали быть выгодными с точки зрения сохранения средств, поскольку падает аренда жилья, а спрос ниже предложения, что заставляет продавцов предлагать дисконты, — сказал Сафонов. — Если посмотреть динамику цен за квадратный метр с октября 2021 года, то только Ростов на Дону, Челябинск и Волгоград показали темпы роста выше инфляции. В Москве годовой рост цен составил всего 5%, что обесценивает средства, вложенные в жилье. На эту ситуацию также влияет и рост стоимости ипотеки при стагнирующих доходах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на российском рынке недвижимости преобладают выжидательные позиции.