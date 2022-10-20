Тбилиси, 20 октября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности ректора Тбилисского государственного университета Джаба Самушия представил «краткосрочный план действий», который он намерен осуществить после избрания его ректором вуза, сообщает 19 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

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План включает в себя 13 пунктов. В число важных для студентов пунктов входит намерение и. о. ректора изучить проблему нехватки жилья для студентов и определить необходимые объём строительства и размер его финансирования; проводить еженедельные встречи со студентами по текущим вопросам по факультетам, направлениям, группам по интересам; создать рабочую группу по разработке студенческой стратегии.

Напомним, что 7 октября нынешний ректор ТГУ Георгий Шарвашидзе подал прошение об отставке. А Джаба Самушия явлется единственным кандидатом на пост ректора.