Иркутск, , 14:04 — REGNUM В сентябре иркутские производители подняли цены на яйца всех категорий, что вызвало рост в розничной сети на 9,9%, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Яйца

По городам Иркутской области средняя цена десятка яиц варьировалась от 64 до 79 рублей.

Окончание сезона летних овощей ознаменовалось их подорожанием — огурцы (в 1,8 раза) и помидоры (на 5,5%). Вместе с тем, подешевели овощи и корнеплоды нового урожая: лук (28%), картофель (24%), свекла (20%), капуста и морковь (11-12%), чеснок (6%).

Как и прежде, наблюдалось сезонное снижение цен на фрукты и цитрусовые: виноград (на 13%), лимоны, груши (на 5-7%), яблоки, орехи, апельсины (на 2-3%). А бананы, сухофрукты стали дороже на 3-4%.

Цены на консервы фруктово-ягодные для детского питания выросли на 4%, молоко питьевое на 2%, рыба мороженая неразделанная на 1,7%, сухие молочные смеси для детского питания на 1,4%.

В то же время подешевела крупа гречневая на 6,3%, консервы овощные для детского питания на 4%. куры охлажденные и мороженые на 2,2%, масло подсолнечное на 1,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на продукты в несетевой торговле в России за год выросли на 8,1%, а в сентябре 2021 года по сравнению с августом — на 0,6%.

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