Сорск, Хакасия, 19 октября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Хакасии Сорский детский сад «Солнышко» в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ провёл благотворительную акцию для мобилизованных. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 октября в республиканском министерстве образования и науки.

Пресс-служба минобрнауки Хакасии Детсад в Хакасии организовал осеннюю ярмарку, чтобы помочь мобилизованным

На благотворительной осенней ярмарке, организованной сотрудниками детсада, было собрано почти 20 тысяч рублей. На эти деньги приобрели медикаменты, тёплые вещи и другие необходимые принадлежности для мужчин из Хакасии, призванных в рамках частичной мобилизации.

Как рассказали в министерстве, воспитанники детсада сделали всевозможные поделки, их родители приготовили десерты, а повара напекли булочек. Осенняя ярмарка проходила во дворе детсада и сопровождалась музыкой и речёвками детей. На ярмарку заглядывали прохожие. В итоге всё было распродано.

«Собранные деньги пошли на покупку тёплых вещей, лекарств и продуктов питания для мобилизованных», — подытожили в минобрнауки.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хакасии пообещали оказывать всестороннюю помощь семьям мобилизованных жителей региона. Также известно, что в регионе подготовили второй пакет мер поддержки мобилизованных и их семей.