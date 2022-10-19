Ярославль, , 14:10 — REGNUM В Ярославской области остановлены закупки мебели, оргтехники и автомобилей для нужд региональных органов власти. Об этом заявил губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Евраев рассказал об этом, отвечая на вопрос журналистов о том, что будет с освободившимся имуществом сокращённых чиновников.

«Конечно, освободятся и площади, и большое количество зданий, которые можно будет использовать как дополнительный бюджет. И муниципальному, и областному бюджету. И вообще, департаменты живут в арендованных правительством помещениях. За которые мы платим по коммерческой ставке. Поэтому количество расходов, конечно, существенным образом уменьшится, количество доходов существенно увеличится. Но это не только помещения. Это и мебель, и оргтехника. Это автомобили. И это много-много чего. Я думаю, мы большое количество техники передадим в наши социальные учреждения. Потому что резко освободилось количество используемого имущества. Вообще мы сейчас остановили все закупки. Мебели, оргтехники и авто. Всё остановили полностью», — заметил Евраев.

Напомним, областные власти планируют сократить штат чиновников на 1/3.

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