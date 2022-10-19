Стокгольм, , 14:05 — REGNUM Карин Энстрём, член риксдага Швеции от партии Умеренных, займет пост партсекретаря. Об этом 19 октября сообщает Expressen.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

Она сменяет нового министра юстиции Швеции Гуннара Стрёммера.

Маттиас Карлссон член риксдага от Лулео, был назначен новым лидером фракции Умеренных в парламенте.

«Я с большим смирением принял это назначение. Я счастлив и горжусь задачей присоединиться и возглавить парламентскую работу Умеренных», — написал политик в соцсетях.

Карлссон занимает пост лидера фракции вместо Тубиаса Бильстрёма, нового министра иностранных дел в правительстве Швеции под председательством Ульфа Кристерссона (лидера Умеренных).

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