Москва, 19 октября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект с поправками в Бюджетный кодекс РФ, которые необходимы для организации исполнения бюджетов бюджетной системы России в 2023 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

В частности, закрепляются на постоянной основе ранее применявшиеся временные нормы, устанавливающие особенности исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, а также устанавливаются особенности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год.

В документе предлагается возврат к концепции «бюджетных правил», с учетом их адаптации к изменившимся макроэкономическим условиям. В Бюджетном кодексе РФ закрепляется новый порядок определения базовых нефтегазовых доходов и фиксируется объем базовых нефтегазовых доходов в 2023–2025 годах в абсолютном выражении на уровне 8 трлн рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на 4%, начиная с 2026 года.

В комитете Госдумы по бюджету и налогам считают, что концепция определения величины базовых нефтегазовых доходов будет способствовать повышению стабильности бюджетных расходов вне зависимости от изменчивости конъюнктуры и минимизации влияния волатильности нефтегазовых рентных доходов на экономику.