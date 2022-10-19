Лос-Анджелес, США, 19 октября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Американский исполнитель в стиле рэп Каалан Уокер, выступающий под сценическим псевдонимом KR, приговорён за изнасилования к 50 годам тюремного заключения. Об этом 19 октября сообщило издание Los Angeles Times со ссылкой на источники.

Цитата из х/ф «Побег из Шоушенка». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США В тюрьме

Отмечается, что по данным окружной прокуратуры округа Лос-Анджелес, 27-летний рэпер был осужден в общей сложность за семь случаев совершения насильственных сексуальных действий.

Также указывается, что жертвами осуждённого были модели, с которыми он знакомился через соцсети для сотрудничества, заманивая их в места якобы для участия в съёмках клипа или знакомства со знаменитостями.

При этом впервые Уокера арестовали по подозрению в изнасилованиях ещё в 2018 году и выпустили под залог, а после вынесения приговора — снова язи под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что к длительному сроку заключения в колонии строгого режима приговорил суд ранее судимого 47-летнего жителя Прохоровского района Белгородской области за ряд преступлений против половой неприкосновенности малолетней девочки.