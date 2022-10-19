Пекин, 19 октября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) недавно провели полное испытание транспортной группы кораблей-амфибий, состоящей из двух десантных кораблей тип-075, в Южно-Китайском море, что, по словам экспертов, указывает на то, что такая группа из двух судов достигла боеспособности, сообщает газета Global Times.

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«Хайнань» и «Гуанси», два десантных корабля китайской разработки типа 075, недавно сформировали десантно-транспортную группу и прошли полное учебное приемочное испытание, включающее совместные многомерные учения по высадке десанта и пополнению запасов на море в нераскрытом районе Южно-Китайского моря, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Начиная тренировочные испытания, транспортные вертолеты Z-8C с морскими пехотинцами взлетели с палубы «Хайнаня» первыми, в то время как десантные суда на воздушной подушке тип-726 и бронированные машины-амфибии тип-05 были выпущены с верхней палубы «Хайнаня» и «Гуанси», начав штурм пляжа. Во время испытания вертолеты должны были взлетать и садиться на разных посадочных позициях. Вертолеты и десантный корабль на воздушной подушке также завершили испытания по переброске персонала и дозаправке, говорится в сообщении.

После первого испытания по высадке десанта два десантных корабля успешно завершили морские учения по пополнению запасов с кораблем комплексного снабжения тип-901 «Чаганху», сообщает CCTV.

Полный учебный приемо-сдаточный тест показывает, что и «Хайнань», и «Гуанси» теперь готовы к бою, и что ВМС НОАК могут развернуть два десантных корабля в составе десантно-транспортной группы, сообщил Global Times китайский военный эксперт, пожелавший остаться неназванным. По словам эксперта, имея два десантных корабля, образующих группу из двух судов, ВМС НОАК могут удвоить силы при выполнении десантных операций, что очень практично в бою.

Будучи первым десантным корабль ВМС НОАК Типа-075, «Хайнань» поступил на вооружение командования ВМС Южного командования НОАК 23 апреля 2021 года. О вводе второго корабля «Гуанси» в состав командования ВМС Восточного командования НОАК, стало известно в апреле 2022 года.

По словам эксперта, поскольку «Хайнань» и «Гуанси» связаны с двумя разными командованиями театра военных действий, их комбинация также демонстрирует высокий уровень совместных оперативных возможностей НОАК. Китай спустил на воду третий десантный корабль Типа-075 в январе 2021 года.