Тбилиси, 19 октября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Включение в антироссийскую резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пункта о бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили возмутило спикера парламента Грузии Шалву Папуашвили. Об этом он 18 октября заявил в ходе заседания.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

«Это не что иное, как нападение на грузинское государство, когда там появилась запись о Михаиле Саакашвили, человеке, отбывающем наказание за конкретные преступления. Вдобавок ко всему, он пересёк границу нелегально», — сказал Папуашвили.

Он заявил, что не согласен с заявлением в резолюции, будто Саакашвили является «политическим заключённым» и «пленником» президента России Владимира Путина. Папуашвили подчеркнул, что документ приняли, когда вместо 650 членов собрания было 95, в итоге резолюцию поддержали 55 делегатов.

Спикер парламента отметил, что среди поддержавших резолюцию поддержали представители основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение», а также делегаты от Киева, которые являются соратниками бывшего грузинского президента. Представители от правящей партии «Грузинская мечта» не поддержали документ.

Напомним, в ПАСЕ приняли резолюцию с призывом к России освободить из тюрем тех, кто выступает против политики Путина. Кроме того, в документе призвали пересмотреть дела политзаключённых в других странах. В качестве примера привели Саакашвили.