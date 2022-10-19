Москва, , 13:59 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, которым уточняется порядок расчета НДФЛ по доходам на банковские вклады в случае, если у банка была отозвана лицензия и выплата процентов по вкладам идет из конкурсной массы, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сейчас гражданин обязан уплачивать НДФЛ с процентных доходов, полученным по вкладам в российских банках, превышающих сумму процентов, рассчитанную как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ, действующей на первое число налогового периода. И не учитываются случаи, когда выплаты процентов производит Агентство по страхованию вкладов (АСВ) из конкурсной массы.

Документ уточняет ситуации, когда у банка отозвана лицензия, порядок взаимодействия этого банка и ФНС по вопросу налогообложения процентного дохода и определения даты фактического получения такого дохода.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться в отношении доходов, полученных начиная с налогового периода 2023 года.

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