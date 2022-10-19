Санкт-Петербург, 29 мая, 2012, 14:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка по факту наступления смерти туриста из Франции. Об этом сегодня, 29 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщили пресс-службе Следственного комитета по Санкт-Петербургу .

В пресс-службе уточнили, что 26 мая 2012 года в комнате отеля "Мариотт", расположенного на 2-й линии Васильевского острова, было обнаружено тело туриста из Франции, 1946 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.