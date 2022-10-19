Стокгольм, 19 октября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Парламентская фракция Обновляя Европу проведет заседание по поводу сотрудничества Либералов со Шведскими демократами в свете того, что обе шведские партии недавно сформировали правое правительство на родине. Как пишет газета SvD, Либералов могут исключить из парламентской группы.

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«Партия, входящая в мою группу, подписала соглашение, позволяющее правительству управлять страной при поддержке крайне правых», — заявил 19 октября на пресс-конференции французский политик Стефан Сежурне, возглавляющий фракцию.

Сежурне также сказал, что он понимает, что политика шведского блока сделала формирование правительства особенным, но он не может смотреть на ситуацию сквозь пальцы.

Напомним, что правительство в Швеции было сформировано 18 октября, за сутки до поступления данной новости.