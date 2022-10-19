Белград, , 17:26 — REGNUM Сербы должны понять, что современная Россия — это не их «матушка Россия», а страна, которая «брутально напала на своих соседей». Об этом заявил посол США Кристофер Хилл 18 октября в интервью сербскому государственному телеканалу РТС.

Кристофер Хилл United States Studies Centre

По его словам, Россия уже не та страна, которая существовала в 1990-е годы. Теперь она действует противозаконно, и большинство цивилизованных стран мира это осуждает, считает американский дипломат.

«Если посмотрите на карту Европы, то увидите, что всего несколько стран, кажется, только Белоруссия и Сербия, не ввели санкции против России. Вопрос, хочет ли Сербия остаться в этом обществе. Многие страны ввели санкции, и это им стоит дорого. Вопрос, смогут ли они с помощью санкций повлиять на поведение России, но они все-таки их ввели, так как понимают, что нужно объединиться и воспротивиться тому, что Россия делает», — рассказал Хилл.

Дипломат добавил, что никто не угрожает Сербии из-за ее нежелания не присоединяться к антироссийским санкциям, но другие государства Европы требуют от Сербии выбрать, будет ли она по-прежнему «сидеть на ограде, разделяющей добро и зло».

Напомним, что ранее вице-премьер Сербии Зорана Михайлович заявила, что Сербии пора подумать о введении санкций против России.