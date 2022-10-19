Екатеринбург, , 13:58 — REGNUM Уральский полпред и бывший глава Минстроя России Владимир Якушев сомневается в том, что безработных граждан удастся привлечь на строительные работы. Об этом он заявил 19 октября журналистам.

Строительство

Он отметил, что на Урале готовы заменить иностранных мигрантов безработными. Но при этом отметил, что мало кто из не имеющих работы пожелает менять сферу своей деятельности.

«Если вы сегодня, условно, экономист с высшим образованием и по определенным причинам из-за закрытия вашей компании остались без работы, вряд ли, переквалифицировавшись, вы отправитесь на стройку», — сказал Якушев, цитирует его Накануне. Ru.

Полпред добавил, что в этом и проблема. Главное, чтобы у граждан было желание переквалифицироваться и что-либо делать своими руками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее идею привлечь безработных на стройки вместо иностранных мигрантов выдвинул общественный совет при Минстрое России. Сейчас строительной отрасли не хватает 3–5 млн сотрудников.