Ростов-на-Дону, 19 октября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Ростовский суд изучит материалы уголовного дела о ложном минировании зданий. 42-летний злоумышленник сообщил о готовящихся угрозах в нескольких регионах России. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

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Полицейские установили, что в июне 2022 года мужчина через мобильное приложение изменил голос, набрал одну из силовых структур и сообщил о готовящихся угрозах в нескольких регионах РФ. Спустя пять дней злоумышленник повторил звонок. Тем самым он отвлек силы и средства экстренных служб на проверку ложных сообщений о теракте.

Уголовные дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма объединены в одно и направлены в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.