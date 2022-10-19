Прага, 19 октября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Пакет энергетических мер Евросоюза, предложенный Еврокомиссией (ЕК) для одобрения на предстоящем саммите в Брюсселе, не разъясняет вопрос ограничения цен на газ, предназначенный для производства электричества. Об этом заявил премьер-министр Чехии Пётр Фиала, сообщает 19 октября информационное агентство ČTK.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

По его словам, в новом пакете ЕК по мерам в энергетике нет ясного подробного предложения об ограничении в странах ЕС цен на газ, предназначенный для производства электричества. Такова точка зрения Праги.

Чехия, которая председательствует в ЕС, выступает за скорейшее принятие мер по снижению цен на энергию. В Праге отмечают, что в дискуссии между странами ЕС по теме ограничения стоимости энергоносителей наблюдается значительный прогресс.

«Если бы в ЕС проводились совместные закупки газа, то это, бесспорно, привело бы к снижению цен на него в Европе», — считает Фиала.

Как сообщало ИА REGNUM, двухдневный саммит глав государств и правительств стран ЕС откроется в Брюсселе 20 октября.

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