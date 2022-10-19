Сеул, , 13:58 — REGNUM 25,3% из 21,5 млн жителей Южной Кореи, работающих по найму, получают в месяц менее 2 млн вон (~$1407). Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Статистической службы страны о ситуации в экономике в первой половине 2022 года.

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Согласно опубликованным данным, 9,4% население получают зарплату, размер которой составляет менее 1 млн вон (менее ~$700), 15,9% — от 1 до 2 млн вон ($700 — $1400).

54,6% респондентов имеют месячный доход в размере от 2 до 4 млн вон ($1400 — $2800), а 20,1% — выше 4 млн вон (~$2800).

Эксперты отмечают, что доходы жителей страны растут. Это связано с повышением размера минимальной оплаты труда и с тем, что 55% рабочих на окладе не меняют место работы.

Сообщается, что самые низкие зарплаты наблюдаются в сферах обороны, ресторанного и гостиничного бизнеса, здравоохранения и социального обеспечения. Однако большая часть лиц, зарабатывающих свыше 4 млн вон в месяц, заняты в сфере науки и технологий, финансах и страховании.