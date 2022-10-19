Стокгольм, 19 октября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. 19 октября редакции крупнейших печатных СМИ Швеции поделились мнением о новом правительстве премьер-министра Ульфа Кристерссона.

Пресса

«Стабильная команда в трудные времена», — пишет издание GP, которое, как и самая популярная деловая газета DI, высоко оценивает решение объединить министерства экономики и окружающей среды.

«Создание такого суперминистерства под контролем Эббы Буш показывает, что в новом правительстве интерес к промышленности и предпринимательству совершенно иной, чем раньше», — говорится на страницах DI.

«Своими обещаниями защищать свободу слова и защищать независимость судов Кристерссон в свою очередь показал, что те, кто изображал новое правительство Швеции авторитарным и недемократическим, были совершенно неправы», — пишет газета Expressen.