Москва, , 13:55 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором устанавливаются детали использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Согласно проекту федерального бюджета на трёхлетку в 2023–2024 годах размер дефицита федерального бюджета планируется на уровне 2% и 1,4% соответственно, для чего в рамках переходного периода предельный размер расходов федерального бюджета предполагается увеличить на 2,9 трлн рублей и 1,6 трлн рублей соответственно. Источником покрытия дополнительных расходов будут преимущественно средства ФНБ.

В этой связи в законопроекте предлагается приостановить в 2023–2024 годах положение, предусматривающее использование средств ФНБ на покрытие дефицита в пределах размера недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета.

Также предлагается установить предельный объем средств ФНБ используемый на покрытие дефицита федерального бюджета в 2023 и 2024 годах в размере 2,9 трлн рублей и 1,3 трлн рублей соответственно.

Для обеспечения гибкости в финансировании дефицита федерального бюджета, а также сохранения средств ФНБ предлагается предоставить российскому правительству право осуществлять государственные внутренние заимствования в 2023 году в сумме до 1 трлн рублей сверх объемов, установленных программой государственных внутренних заимствований на 2023 год, а также превысить показатели верхнего предела государственного внутреннего долга РФ в целях замещения использованных средств ФНБ.

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