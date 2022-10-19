Лондон, 19 октября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Более половины британских избирателей считают, что премьер-министр Лиз Трасс должна уйти с поста, при этом мало кто верит, что она выиграет следующие выборы, показал опрос международной исследовательской компании Ipsos.

Sergeant Tom Robinson RLC. MOD Резиденция премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит

Опрос, проводившийся с 14 по 17 октября, показал, что 53% избирателей поддержали бы отставку Трасс, а 20% выступили против. Эти данные схожи с отношением к бывшему премьер-министру Борису Джонсону за несколько месяцев до его отставки с поста, сообщила компания Ipsos 19 октября.

Три четверти опрошенных не уверены, что у правящей Консервативной партии есть хороший экономический план на долгую перспективу.

В это самое время Трасс готовится предстать перед Палатой общин впервые после того, как ее экономическая стратегия потерпела крах. Ей предстоит ответить на вопросы парламента после того, как новый министр финансов Джереми Хант отменил большинство налоговых мер, ранее принятых правительством Трасс.

В начале недели Трасс заявила в телевизионном интервью, что полна решимости вести тори к следующим всеобщим выборам. Однако, как следует из опроса Ipsos, всего лишь 13% опрошенных считают, что у нее есть шансы победить.

В другом опросе компании Opinium Research, проведенном с 14 по 18 октября среди 476 членов партии тори, 64% заявили, что проголосовали бы за бывшего министра финансов Риши Сунака, если бы выборы проводились сейчас. 36% поддержали бы Трасс.

«Для Лиз Трасс и Консервативной партии трудности не кончаются, — сказал глава отдела политических исследований Ipsos Гидеон Скиннер. — Хотя британцы пока не спешат судить о Джереми Ханте, но, учитывая растущий пессимизм в отношении экономики, они будут искать признаки того, что он в состоянии положительно повлиять [на ситуацию] в ближайшее время».