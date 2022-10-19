Джакарта, , 13:54 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что правительство хочет, чтобы 17 августа 2024 года празднование 79-й годовщины Республики Индонезия состоялось во дворе президентского дворца в новой столице на Калимантане, сообщает Kompas.

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Глава индонезийского государства подчеркнул, что в августе 2024 года новая столица Индонезии может стать живым современным городом.

«Что ясно, так это то, что в августе 2024 года мы хотим, чтобы новая столица стала живым современным городом. И мы проведем церемонию 79-й годовщины независимости Индонезии во внутреннем дворе президентского дворца», — заявил Джоко Видодо.

По его словам, общественность не должна сомневаться в устойчивости развития новой столицы, которая получила название «Нусантара».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезия Джоко Видодо призвал все стороны проявлять оптимизм в разгар кризиса, охватившего мир.

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