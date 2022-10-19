Москва, 19 октября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») предложил ввести запрет для чиновников на пользование мессенджером WhatsApp в служебных целях.

Пресс-служба А. В. Горелкина Антон Горелкин

«Я считаю нужным ввести прямой запрет на использование WhatsApp в служебных целях российским государственным и муниципальным служащим. Рекомендации и флешмобы оставим всем остальным, но чиновникам WhatsApp должен быть запрещен», — убежден Горелкин.

Доверять WhatsApp свою переписку парламентарий никому не советует.