Лондон, , 13:53 — REGNUM Не менее 53% жителей Великобритании выступают за отставку премьер-министра Лиз Трасс, следует из результатов опроса, проведенного компанией Ipsos.

Лиз Трасс Number 10

Отмечается, что 20% респондентов выступают против ухода Трасс с поста премьер-министра, 13% британцев полагают, что она могла бы победить на следующих выборах, 78% считают это маловероятным.

Данные опроса близки к тем, которые были зафиксированы при опросах перед уходом бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, передает Ipsos.

Опрос проводился онлайн среди тысячи британцев от 18 до 75 лет с 14 по 17 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что уход премьер-министра Великобритании Лиз Трасс со своего поста не решит проблемы в стране.

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