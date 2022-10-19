Донецк, , 13:52 — REGNUM Кировский и Куйбышевский районы Донецка были обстреляны со стороны боевиков ВСУ. Об этом 19 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

Отмечается, что обстрел киевскими нацистами Кировского и Куйбышевского районов Донецка был произведён в 13:40 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв и полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев побывали в ОАО «Дальхимфарм», где сотрудники производят и комплектуют аптечки для участников спецоперации.