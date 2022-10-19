Москва, , 13:51 — REGNUM Военные киевского режима первое время не понимали, как обращаться с современным оружием, поставляемым американской стороной. Об этом заявил председатель Ассоциации оборонных предприятий киевского неонацистского режима Сергей Пашинский в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) «от имени» экс-посла США в РФ Майкла Макфола, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Военные киевского режима (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Боец должен уметь пользоваться оружием. У нас в конце февраля — начале марта в окопах были брошенные «Джавелины», брошенные NLAW’ы — почему? Их никто не обучил. Батарейка села, они его бросили, на этом всё. «Химарсы» <…> пошли в наши кадровые бригады реактивной артиллерии, они уже научились стрелять», — сказал Пашинский.

Представитель киевского режима признался, что первые американские гаубицы, они же «три семёрки», которые передали Киеву, он обслуживал лично: «Потому что забыли передать инструкции. Мои ребята ездили, подбирали масло, я звонил Ходжесу [генерал-лейтенант США в отставке], Ходжес звонил в морскую пехоту. Эта война — Тарантино отдыхает. Половина тех же «трёх семёрок» вышла из строя. Их них 25% вышли из строя по техническим причинам, а 25% — это человеческий фактор. За первые три недели из 110 «трёх семёрок» 40 вышло из строя, из них 20 – потому что наши артиллеристы не прочитали инструкцию, как их транспортировать. Не как их эксплуатировать, а как привозить! Всё что осталось, мы уже сами отремонтировали».