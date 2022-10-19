Москва, , 13:50 — REGNUM В России появился ещё один зарегистрированный Минздравом РФ препарат для лечения коронавирусной инфекции «Амбервин Пульмо». Об этом сообщается на сайте с данными государственного реестра лекарственных средств.

Лекарства Pixabay.com

Читайте также: Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавирусной инфекции

В инструкции к лекарству отмечается, что препарат можно применять ингаляционно и внутримышечно, при этом использование его разрешено только в стационарах.

«Показания к применению: лечение новой коронавирусной инфекции среднетяжелого течения в составе комплексной терапии вирусного поражения лёгких», — указано в инструкции.

Также отмечаются, что имеются и противопоказания. Препарат нельзя назначать людям с повышенной чувствительностью к действующему веществу, беременным и кормящим женщинам, а также несовершеннолетним.

Читайте также: В больнице Пятигорска разработали препарат от COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года Минздрав РФ выпустил новые рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. В них были добавлены два новых препарата. Это имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты, который известен под торговым наименованием «Ингавирин», а также комбинация нирматрелвира с ритонавиром, зарегистрированным в России под названиями «Миробивир» и «Скайвира».