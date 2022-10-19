Красноярск, 19 октября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Выборы губернатора Красноярского края в 2023 году могут обойтись в 1 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Красноярские массмедиа изучили пояснительную записку к проекту бюджета региона и сделали вывод, что в 2023 году на выборы губернатора региона могут потратить более 1 млрд рублей. Уточняется, что краевой избирательной комиссии в следующем году планируют выделить 1,22 млрд. Основная сумма (чуть более 1 млрд) пойдёт на подготовку и проведение губернаторских выборов. Ещё почти 146 млн потратят на ежегодное содержание избиркома, сообщает «Красноярский рабочий».

Однако фактические расходы на выборы могут оказаться меньше, так как в 1 млрд заложены средства на проведение двух туров. Если губернатора выберут уже по итогам первого тура, то будет потрачено около 60% от выделенной суммы. Оставшиеся средства будут возвращены в краевой бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время губернатором Красноярского края является Александр Усс. 9 сентября 2018 года он одержал победу на выборах главы региона, получив 356 820 голосов избирателей (60,19%). Инаугурация состоялась 21 сентября 2018 года.

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