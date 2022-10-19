Владимир, 19 октября 2022, 13:49 — REGNUM Частичная мобилизация продолжается во Владимирской области, военкомы упорядочивают данные о резервистах. Об этом 19 октября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Авдеев.
Глава региона ответил на вопрос подписчиков — завершены ли мобилизационные мероприятия. Пока нет, уточнил губернатор, военкоматы уточняют сведения взамен выбывших по различным причинам резервистов.
Как сообщало ИА REGNUM, региональную единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получают и мобилизованные, и добровольцы и контрактники, которые участвуют в спецоперации начиная с 24 февраля.