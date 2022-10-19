Владимир, 19 октября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Частичная мобилизация продолжается во Владимирской области, военкомы упорядочивают данные о резервистах. Об этом 19 октября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Авдеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Глава региона ответил на вопрос подписчиков — завершены ли мобилизационные мероприятия. Пока нет, уточнил губернатор, военкоматы уточняют сведения взамен выбывших по различным причинам резервистов.

«Есть люди, которых после проверки корректности призыва военкомы возвращали из учебного центра. Есть резервисты, которые подтверждают право на отсрочку. Нам с военкомами удалось в значительной мере упорядочить эту работу, и к каждому случаю они относятся предельно внимательно, чтобы исключить ошибки», — отметил Александр Авдеев.

Как сообщало ИА REGNUM, региональную единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получают и мобилизованные, и добровольцы и контрактники, которые участвуют в спецоперации начиная с 24 февраля.