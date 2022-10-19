Кострома, 19 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В посёлке Апраксино Костромского района Костромской области начали подготавливать площадку для строительства новой школы. Об этом на личной странице в социальной сети сообщил депутат Госдумы от региона Алексей Ситников. Сейчас школьники посёлка учатся в здании бывшей церкви 1695 года постройки.

Алексей Ситников Так будет выглядеть новая школа в Апраксино

«Монтируется ограждение строительной площадки, установлены бытовки и камеры видеонаблюдения, набран штат сотрудников. Важно, что большая часть из них — костромичи и жители Апраксино», — написал Ситников.

Конкурс на возведение объекта выиграла фирма из подмосковного города Долгопрудный ООО «СК ИРБИС». Это её первый проект в регионе. Школа будет рассчитана на 180 мест, сдать её должны до 1 сентября 2023 года. При здании появится теплица и спортивная площадка. Цена контракта превышает 239 млн рублей, большая часть средств выделена из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Образование».

Ранее проектированием школы занималась фирма «Экопланпроект» из Саранска. Она должна была подготовить документы до апреля 2021 года, однако этого не произошло и договор с ней был расторгнут. По информации ФАС в срыве проектирования была виновата в том числе администрация региона. Чиновники выделили для под школу участок земли, граничащий с санитарно-защитными зонами близлежащих домов. Этот вопрос был урегулирован, но слишком поздно — за рамками исполнения контракта.