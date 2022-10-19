Ейск, Краснодарский край, , 13:49 — REGNUM В Ейске 423 человека вернулись домой после крушения военного самолета су-34. Об этом 19 октября ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Последствия крушения Су-34 в Ейске Оперативный штаб Кубани

На месте крушения военного самолета вечером 18 октября были завершены поисково-спасательные работы, после чего люди смогли вернуться в квартиры, расположенные в непострадавших подъездах.

«Полностью обеспечена подача света, газа, воды. Также специалисты восстанавливают уличную проводку, организовывают подачу теплоснабжения», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что 20 октября в Ейске пройдут первые похороны жертв крушения Су-34.