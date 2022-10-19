Иркутск, 19 октября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Всего 0,04% составила инфляция в Приангарье в сентябре 2022 года, после дефляции в августе и июле (на 0,6% и 0,1% соответственно), сообщает территориальное управление госстатистики.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

Отмечается, что по отдельным группам товаров и услуг индекс потребительских цен в сентябре составил: на товары — 100,1%; продукты питания (без алкогольных напитков) — 100,2%; алкогольные напитки – 100,2%; непродовольственные товары – 100,1%. На платные услуги – 99,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, июле 2022 года инфляция замедлилась в абсолютном большинстве регионов России.

Читайте также: Инфляция в июле замедлилась в большинстве регионов России