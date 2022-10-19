Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM За последние пять рождаемость в Санкт-Петербурге сократилась на 15%. Об этом сообщил главный внештатный специалист акушер-гинеколог комитета по здравоохранению, заведующий кафедрой и руководитель клиники акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова профессор Виталий Беженарь, передаёт издание Смольного «Петербургский дневник».

Бокс для новорожденных Александр Погожев © ИА REGNUM

При этом в период пандемии коронавируса Петербург вышел практически на плато с динамикой снижения рождаемости, этот показатель составил всего 1,5%, тогда как ранее был на отметках в 6-7%.

Причинами снижения рождаемости стало то, что в России в репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение 1990-х годов. Специалист отметил, что средний возраст женщины, которая рожает первого ребёнка, приближается в 28-29 годам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Петростата, за первое полугодие 2022 года число родившихся детей, из расчёта на тысячу человек, сократилось в Петербурге на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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