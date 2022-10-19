Новосибирск, , 13:47 — REGNUM В Новосибирской области организованы сбор и закупка товаров для мобилизованных — как по линии общественных, благотворительных организаций, представителей трудовых коллективов, частных лиц, так и за счет регионального бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Комплекты дополнительного снаряжения для мобилизованных Правительство Новосибирской области

По словам первого заместителя губернатора области Юрия Петухова, для мобилизованных уже приобретено дополнительное снаряжение, не предусмотренное штатным обеспечением Министерства обороны РФ, и бытовые вещи.

«Комплекты, включающие 13 наименований, которые будут полезны бойцам, начали формироваться и передаваться военнослужащим вчера, сегодня эта работа продолжается. Для солдатского быта требуются, в том числе, такие дополнительные вещи, как спальный мешок, пенка-коврик или сиденье, резиновые сапоги. Они не входят в штатные нормы, но востребованы», — уточнил Петухов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирске уже собрали 6,5 тыс. тактических аптечек для военнослужащих.