Ейск, Краснодарский край, 19 октября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Семью из семи человек, погибших при крушении военного самолета Су-34 вечером 17 октября, похоронят на новом кладбище Ейска. Об этом 19 октября сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

«Первые похороны погибших в Ейске пройдут 20 октября. Семью Ищенко — это семь членов семьи — похоронят в 12 часов на новом кладбище Ейска», — говорится в сообщении.

Власти возьмут на себя расходы по организации похорон жертв трагедии в Ейске. Максимальный размер выделяемых средств составляет 50 тыс. рублей на человека.

ИА REGNUM напоминает, что в Ейском районе объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении Су-34 на улице Коммунистической в Ейске. Погибли 15 человек, 19 жильцов дома пострадали.