Иркутск, 19 октября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. На 1 октября 2022г. в хозяйствах всех сельхозпроизводителей по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поголовье птицы увеличилось на 2,4%, свиней — на 1,9, овец и коз — на 0,4%, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Коровы

Наличие крупного рогатого скота уменьшилось на 1,6% (из него коров — на 1,4%).

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) на 5,5% больше, чем в январе–сентябре 2021г., молока — меньше на 0,7%, яиц — на 1,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года было заявлено, что фермеры Приангарья содержат 90,4 тысячи голов крупного рогатого скота, занимая первое место в Сибирском федеральном округе по его наличию.

Читайте также: В Приангарье сократилась численность крупного рогатого скота