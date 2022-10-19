Салехард, 19 октября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. На Ямале сельчанам бесплатно выдают теплицы. В Надымском районе их получили уже 24 семьи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Пресс-служба администрации Надымского района Бесплатные теплицы выдают сельчанам после соответствующего заявления

Жители сёл Ныда, Нори и Кутопьюган получили теплицы для выращивания собственного урожая. Многие надымчане могут похвастать овощами, которые они с любовью и заботой выращивают в условиях Крайнего Севера.

Отмечается, что теплицы выдают по очереди семьям, оформившим соответствующую заявку. Заполнить необходимые документы можно в администрациях сёл Надымского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале выводят устойчивые к вирусам сорта картофеля.