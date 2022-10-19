Москва, , 13:38 — REGNUM Экстенсивные возможности развития армии киевского режима исчерпаны. Об этом заявил председатель Ассоциации оборонных предприятий киевского неонацистского режима Сергей Пашинский в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) «от имени» экс-посла США в РФ Майкла Макфола, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Пашинский Vadim Chuprina

«Мы, весь народ, очень благодарны американскому правительству за ту помощь, которая предоставляется. И я надеюсь, что этот маховик только раскручивается, и он будет дальше двигаться. Уже понятен характер этой войны, уже понятны возможности одной и второй стороны. Мы исчерпали экстенсивные возможности развития армии: мобилизовали миллион человек, полмиллиона отправили на фронт. Или мы сейчас поднимем качество наших вооружённых сил, качество персонала, качество солдат, качество командиров. Или эта война будет вечной», — сказал Пашинский.

В разговоре с пранкерами он также отметил «очень неприятный момент»: «Те русские, которые выжили, они тоже начинают учиться воевать. Не будет никаких сенсационных побед и прорывов. Они достаточно боеспособны — те, кто остались».