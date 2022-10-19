Москва, , 13:38 — REGNUM 212 российских компаний получили льготные кредиты по совместной программе инвесткредитования Минэкономразвития РФ, Банка России и Корпорации МСП за полтора месяца ее работы. Как рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, общая сумма финансирования составила 21,5 млрд рублей. Средства будут направлены на покупку оборудования, запуск новых цехов и ремонт помещения предприятий.

Малый бизнес Agency-kaluga

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа была запущена 25 августа, участниками могут стать производственные предприятия, а также компании из сферы транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса. Кредит на сумму от 50 млн рублей предприниматели могут получить в 48 банках, перечень которых опубликован на сайте Корпорации МСП, выступающей оператором льготной программы кредитования. Ее участники смогут привлечь финансирование под 2,5% годовых — среднему бизнесу и под 4% — малому и микробизнесу. Льготные ставки действительны в течение пяти лет, сам кредит можно погасить в течение 10 лет. Общий объем программы на 2022 год составит до 50 млрд рублей.

По словам Александра Исаевича, новая льготная программа позволяет удовлетворить спрос со стороны бизнеса в кредитах для реализации инвестиционных проектов. «Это вложение не только в новые производства и инфраструктуру, но и в увеличение числа рабочих мест, восстановление производственных цепочек, поиск и освоение новых рынков сбыта», — подчеркнул он.

Понимая сложности в коммуникации с банками и получением информации по льготным программам кредитования, Корпорация МСП запустила на Цифровой платформе для малого и среднего бизнеса специальный сервис-помощник для ведения сделок именно по этой программе. «Наши специалисты помогают предпринимателям «упаковать» проекты, а также консультируют по программе, требованиям к заемщикам, документам, — рассказал генеральный директор Корпорации МСП.- Если есть подходящие проекты в регионах, то мы готовы их брать за руку и вести, помогая в том числе получать необходимое финансирование».

66% всех проектов, участвующих в программе, приходятся на малый и средний бизнес. В десятку наиболее активных регионов вошли Московская, Новосибирская, Воронежская, Оренбургская, Калужская и Ярославская области, Санкт-Петербург и Москва, Пермский край и Удмуртская Республика. Среди компаний, обратившихся по новой инвестпрограмме, больше всего компаний в обрабатывающем производстве — 150 компаний, еще 45 приходится на транспортировку и хранение, остальные компании реализуют проекты в гостиничном бизнесе.