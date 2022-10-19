Иркутск, 19 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. К концу сентября 2022 года в государственных учреждениях службы занятости населения Иркутской области состояло на учете 12,6 тыс. незанятых трудовой деятельностью граждан, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Бен Шан. Безработица

Отмечается, что из общего числа только 10,3 тыс. человек имели статус безработного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее снижение уровня безработицы в РФ объяснили возросшей потребностью в кадрах.

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