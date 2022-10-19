Петропавловск-Камчатский, , 13:38 — REGNUM На Сахалине на скамье подсудимых окажется сотрудник полиции по Долинскому городскому округу, который попался на получении взятки от руководителя одного из рыбодобывающих предприятий. Расследование уголовного дело завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором и будет направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

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Полицейский получил 250 тыс. рублей, из общей суммы взятки в 500 тыс. Взамен сотрудник правоохранительных органов обещал не проводить в период лососевой путины проверок на предприятии взяткодателя, не привлекать к ответственности компанию и её работников за допущенные нарушения при добыче и переработке водных биологических ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которые попались на браконьерстве рыбной продукции в особо крупном размере. После утверждения обвинительного заключения дело направят в суд.