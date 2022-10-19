Петропавловск-Камчатский, 19 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. На Сахалине на скамье подсудимых окажется сотрудник полиции по Долинскому городскому округу, который попался на получении взятки от руководителя одного из рыбодобывающих предприятий. Расследование уголовного дело завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором и будет направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

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Полицейский получил 250 тыс. рублей, из общей суммы взятки в 500 тыс. Взамен сотрудник правоохранительных органов обещал не проводить в период лососевой путины проверок на предприятии взяткодателя, не привлекать к ответственности компанию и её работников за допущенные нарушения при добыче и переработке водных биологических ресурсов.

Преступление выявили оперативники собственной безопасности УМВД России по Сахалинской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России. Начальником УМВД России по Сахалинской области по данному факту была назначена служебная проверка, по результатам которой данный сотрудник уволен из органов внутренних дел в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которые попались на браконьерстве рыбной продукции в особо крупном размере. После утверждения обвинительного заключения дело направят в суд.