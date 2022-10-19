Челябинск, , 13:36 — REGNUM В Челябинске проводится проверка по факту несчастного случая с ребёнком в бассейне. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следственный комитет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Поводом для проверочных мероприятий стали публикации СМИ. Из них следовало, что пятилетний мальчик едва не утонул во время тренировки. Он погрузился под воду, которая попала ему в дыхательные пути. Но в итоге его извлекли из воды.

Ребёнка госпитализировали. Медики оказывают ему помощь. А следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.