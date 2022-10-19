Челябинск, 19 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Челябинске проводится проверка по факту несчастного случая с ребёнком в бассейне. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Поводом для проверочных мероприятий стали публикации СМИ. Из них следовало, что пятилетний мальчик едва не утонул во время тренировки. Он погрузился под воду, которая попала ему в дыхательные пути. Но в итоге его извлекли из воды.

Ребёнка госпитализировали. Медики оказывают ему помощь. А следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.