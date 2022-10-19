Уфа, 19 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Глава БашкирииРадий Хабиров в прямом эфире ответит на актуальные вопросы жителей региона. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Glavarb.ru Радий Хабиров

«Прямая линия» с главой Башкирии состоится 27 октября в 19:00 часов.

Сообщается, что жители региона могут задать вопрос Хабирову двумя способами: отправить его в виде комментария на странице главы региона в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», либо записать видеообращение и загрузить его в специальном разделе на официальном сайте главы республики.

Посмотреть трансляцию «Прямой линии» можно будет в эфире региональных телеканалов и на страницах Хабирова в соцсетях.