Алтайский район, Хакасия, 19 октября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Хакасии крупный степной пожар, возникший недалеко от деревни, тушили 4,5 часа. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 октября в республиканском ГУ МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст травы после пала

По данным ведомства, за прошедшие сутки в Хакасии зарегистрировано четыре пожара. Крупный степной пожар возник в Алтайском районе недалеко от деревни Летник. Фронт огня составил 10 км. В Саяногорске потушили два пала травы. Один раз огнеборцы выезжали на тушение мусора.

Что касается пожара в Алтайском районе, трава загорелась в 3 км от деревни Летник. Потушить пламя удалось спустя 4,5 часа.

В Саяногорске тушили сухую траву в районе городского карьера. В первом случае фронт огня составил 1,5 км. Площадь второго возгорания достигла 1 тыс. кв. м.

Во всех случаях к пожарам привёл человеческий фактор, уточнили в МЧС.

Добавим, всего с начала 2022 года в Хакасии зарегистрировано 2367 пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в регионе потушено 1016 ландшафтных пожаров и 119 лесных пожаров.