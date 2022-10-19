Нью-Дели, 19 октября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Армения ведёт переговоры с Индией о закупке боевых дронов, барражирующих снарядов и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Akash (модернизированный советский «Куб»). Об этом, ссылаясь на источники индийское издание The Print.

indicpeace Индийские рупии

Издание отметило, что 18 октября на полях выставки DefExpo-2022, которая стартовала в Индии, прошла встреча индийского министра обороны Раджната Сингха и его армянского коллеги Сурена Папикяна. Кроме того, за две недели до этого страны заключили контракт на продажу в Армению многоствольных реактивных установок Pinaka, противотанковых управляемых ракет Konkurs и широкого спектра оружия, включая 80-миллиметровую артиллерию.

«В 2020 году бывшая советская республика закупила четыре индийских радара Swathi для противостояния Азербайджану в конфликте. Сейчас контракт с Арменией стал первым экспортным заказом для Pinaka и может стать первым для Akash», — говорится в статье.

Напомним, в сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан якобы добился от союзников Армении невыполнения обязательств по поставкам оружия.