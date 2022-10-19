Сеул, , 13:36 — REGNUM В связи с замедлением темпов роста экономики крупных экспортных стран и ухудшения состояния мирового рынка информационных технологий экспорт товаров из Южной Кореи продолжит сокращаться. Об этом, как сообщает KBS, заявил заместитель главы отдела международной торговли исследовательского центра Банка Кореи Юн Ён Чжун.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, ухудшение экономического положения США, Китая и ЕС, главных торговых партнёров Южной Кореи, приведёт к ослаблению экспортных показателей страны.

Сообщается, что с июля экспорт в сфере информационных технологий пошёл на спад. Это связано с отменой антивирусных ограничений и сокращением спроса на электронику.

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